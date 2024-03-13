Оцінка Revolut впала через затримку отримання банківської ліцензії

Один з ключових акціонерів Revolut, американський венчурний інвестор TriplePoint Venture Growth, знизив оцінку своєї частки в компанії на 18%. Це вже друге зниження за два роки, загалом на 30% з моменту, коли Revolut став найдорожчим фінтехом Європи. Про це пише Yahoo Finance.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причиною називають затримку з отриманням британської банківської ліцензії, на яку Revolut чекає вже чотири роки. Ця невизначеність змушує інвесторів переглянути свої очікування щодо рентабельності компанії.

Оцінка Revolut зараз становить $23 млрд, що значно менш як $28 млрд, оцінених рік тому.

Інші інвестори також втрачають віру: торік Schroders та Molten Ventures знизили вартість своїх часток в Revolut на 46% та 54% відповідно.

Читайте також: Revolut запустить власну криптобіржу для просунутих трейдерів