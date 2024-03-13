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13 березня 2024, 11:25

Оцінка Revolut впала через затримку отримання банківської ліцензії

Один з ключових акціонерів Revolut, американський венчурний інвестор TriplePoint Venture Growth, знизив оцінку своєї частки в компанії на 18%. Це вже друге зниження за два роки, загалом на 30% з моменту, коли Revolut став найдорожчим фінтехом Європи. Про це пише Yahoo Finance.

Один з ключових акціонерів Revolut, американський венчурний інвестор TriplePoint Venture Growth, знизив оцінку своєї частки в компанії на 18%.

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Причиною називають затримку з отриманням британської банківської ліцензії, на яку Revolut чекає вже чотири роки. Ця невизначеність змушує інвесторів переглянути свої очікування щодо рентабельності компанії.

Оцінка Revolut зараз становить $23 млрд, що значно менш як $28 млрд, оцінених рік тому.

Інші інвестори також втрачають віру: торік Schroders та Molten Ventures знизили вартість своїх часток в Revolut на 46% та 54% відповідно.

Читайте також: Revolut запустить власну криптобіржу для просунутих трейдерів

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 березня 2024, 12:15
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Револют не реєструє нових користувачів в Україні…
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