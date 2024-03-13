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13 березня 2024, 9:01

В українських компаній зросли транспортні витрати через страйки на західному кордоні

Вже понад чотири місяці тривають страйки на польсько-українському кордоні. Дії протестувальників, що перешкоджають вільному руху вантажів, створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні. 67% опитаних топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації повідомили про те, що їхній бізнес відчув на собі наслідки страйків на польсько-українських пунктах пропуску.

Вже понад чотири місяці тривають страйки на польсько-українському кордоні.
Фото: thepage.ua

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Збитки

За даними 36 учасників спеціального опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.

Вартість логістики

Страйки суттєво вплинули на вартість логістики:

  • 98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції;
  • 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%,
  • 32% — зростання на 50−75%,
  • 25% — зростання на 75−100%,
  • 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%.

Втрати замовлень

Водночас більше половини, а саме 57% опитаних компаній втратили замовлення через блокування кордону. В середньому, компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%. До того ж страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

Варто зазначити, що страйки впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, що взяли участь в опитуванні, 66% ведуть експортну діяльність та 91% проводять імпортні операції.

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Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляють про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перенавантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств.

Опитування

У новині використані дані опитувань «Бізнес в умовах війни», участь у якому взяли 94 топ-менеджери членських компаній Асоціації, та спеціального опитування щодо економічного впливу страйків на бізнес, участь у якому взяли фахівці 44 членських компаній Асоціації. Опитування проводились у період лютий-березень 2024 року.

Джерело: Мінфін
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