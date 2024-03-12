Співзасновник monobank Олег Гороховський, який за версією Forbes, був визнаний підприємцем року, вирішив змінити прописку через постійний тиск податкової. Про це він написав у соцмережах, зокрема на своїй сторінці у Telegram.
Гороховський, який став підприємцем року, змінив прописку через тиск податкової
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Гороховський розповів, що є одним з найбільших платників податків у своїй області й податкова служба дуже наполегливо слідкує за його діяльністю.
«Усе життя я платив податки у Дніпрі, це моє рідне місто, і навіть коли переїхав до Києва, я не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО на рік у Дніпрі. За цей час, як і заведено в наших широтах, я не отримав нічого крім пильної уваги податкової до моєї звітності та бажання знайти, що ж я приховую», — написав співзасновник monobank.
За словами бізнесмена, після того, як податківці надіслали йому новий запит на пояснення доходу 70800 гривень, який він задекларував як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким був сплачений ПДФО — 13000 грн, Гороховський вирішив змінити прописку.
Зі слів підприємця, голова Миколаївської ОДА, Віталій Кім, особисто запропонував йому прописатися у Миколаєві: «У нас фронтовий регіон, бізнесу тяжко, податків збираємо мало, давай до нас у Миколаїв, плати податки у нас, ми тебе на руках носитимемо», — сказав Кім.
Після цього Гороховський орендував квартиру в Миколаєві й прописався у цьому місті.
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Коментарі - 9
Поэтому за его постановку на воинский учёт по адресу регистрации не стоит переживать…
либо в любом ЦНАПе одним заявлением, где идёт сразу и снятие
с регистрации по одному адресу и регистрация по другому адресу.
А уже после регистрации по новому адресу места проживания
можно сниматься с учета в ТЦК в Днепре и становиться
на учёт в ТЦК в Николаеве, но не наоборот…
Повертаємо одну з найбільш довгоочікуваних послуг у Дії: Відтепер у застосунку та на порталі можна змінити місце проживання. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.
Как хорошо, что уважаемый предприниматель года сходил в местный ТЦК, уточнил данные и отдал долг родине. Будьте все, как предприниматель.