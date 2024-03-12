Гороховський, який став підприємцем року, змінив прописку через тиск податкової

Співзасновник monobank Олег Гороховський , який за версією Forbes, був визнаний підприємцем року, вирішив змінити прописку через постійний тиск податкової. Про це він написав у соцмережах, зокрема на своїй сторінці у Telegram.

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Гороховський розповів, що є одним з найбільших платників податків у своїй області й податкова служба дуже наполегливо слідкує за його діяльністю.

«Усе життя я платив податки у Дніпрі, це моє рідне місто, і навіть коли переїхав до Києва, я не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО на рік у Дніпрі. За цей час, як і заведено в наших широтах, я не отримав нічого крім пильної уваги податкової до моєї звітності та бажання знайти, що ж я приховую», — написав співзасновник monobank.

За словами бізнесмена, після того, як податківці надіслали йому новий запит на пояснення доходу 70800 гривень, який він задекларував як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким був сплачений ПДФО — 13000 грн, Гороховський вирішив змінити прописку.

Зі слів підприємця, голова Миколаївської ОДА, Віталій Кім, особисто запропонував йому прописатися у Миколаєві: «У нас фронтовий регіон, бізнесу тяжко, податків збираємо мало, давай до нас у Миколаїв, плати податки у нас, ми тебе на руках носитимемо», — сказав Кім.

Після цього Гороховський орендував квартиру в Миколаєві й прописався у цьому місті.

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