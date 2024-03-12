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12 березня 2024, 17:00

Гороховський, який став підприємцем року, змінив прописку через тиск податкової

Співзасновник monobank Олег Гороховський, який за версією Forbes, був визнаний підприємцем року, вирішив змінити прописку через постійний тиск податкової. Про це він написав у соцмережах, зокрема на своїй сторінці у Telegram.

Співзасновник monobank Олег Гороховський, який за версією Forbes, був визнаний підприємцем року, вирішив змінити прописку через постійний тиск податкової.

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Гороховський розповів, що є одним з найбільших платників податків у своїй області й податкова служба дуже наполегливо слідкує за його діяльністю.

«Усе життя я платив податки у Дніпрі, це моє рідне місто, і навіть коли переїхав до Києва, я не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО на рік у Дніпрі. За цей час, як і заведено в наших широтах, я не отримав нічого крім пильної уваги податкової до моєї звітності та бажання знайти, що ж я приховую», — написав співзасновник monobank.

За словами бізнесмена, після того, як податківці надіслали йому новий запит на пояснення доходу 70800 гривень, який він задекларував як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким був сплачений ПДФО — 13000 грн, Гороховський вирішив змінити прописку.

Зі слів підприємця, голова Миколаївської ОДА, Віталій Кім, особисто запропонував йому прописатися у Миколаєві: «У нас фронтовий регіон, бізнесу тяжко, податків збираємо мало, давай до нас у Миколаїв, плати податки у нас, ми тебе на руках носитимемо», — сказав Кім.

Після цього Гороховський орендував квартиру в Миколаєві й прописався у цьому місті.

До теми: Гетманцев та інші депутати пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу»

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+14
YevgenMuza
YevgenMuza
12 березня 2024, 17:25
#
Красава
+
+14
veritas69
veritas69
12 березня 2024, 17:35
#
А не декларував би ІБ то й клопоту не було б
+
+30
paff
paff
12 березня 2024, 17:40
#
А на учет по прописке тоже стал?)))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 березня 2024, 18:00
#
Олегу Владимировичу скоро исполниться 50 лет, да к тому же он офицер запаса…
Поэтому за его постановку на воинский учёт по адресу регистрации не стоит переживать…
+
+39
YevgenMuza
YevgenMuza
12 березня 2024, 18:06
#
Ну ему всё равно как положено надо сначала поехать в старый военкомат сняться с учёта, постоять в очередях, потом несколько дней попроходить ВЛК, потому что в один день всех врачей не обойдёшь, график с 9 до 10:30 с перерывом на обед и опозданием, потом через 3 дня надо будет ещё какие-нибудь анализы сдать, которые делают только в государственной больнице по понедельникам. Потом такую же процедуру в Николаеве пройти с постановкой на учёт. И только после этого можно сменить адрес регистрации.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 березня 2024, 18:17
#
К сведению, адрес регистрации можно сменить в Дие дистанционно
либо в любом ЦНАПе одним заявлением, где идёт сразу и снятие
с регистрации по одному адресу и регистрация по другому адресу.

А уже после регистрации по новому адресу места проживания
можно сниматься с учета в ТЦК в Днепре и становиться
на учёт в ТЦК в Николаеве, но не наоборот…

+
+17
YevgenMuza
YevgenMuza
12 березня 2024, 18:18
#
Да конечно, можно чепуху не рассказывать? Мужчинам призывного возраста можно сменить регистрацию только через военкомат.
+
+15
Archibald
Archibald
12 березня 2024, 19:07
#
02/08/2023

Повертаємо одну з найбільш довгоочікуваних послуг у Дії: Відтепер у застосунку та на порталі можна змінити місце проживання. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Как хорошо, что уважаемый предприниматель года сходил в местный ТЦК, уточнил данные и отдал долг родине. Будьте все, как предприниматель.
+
+15
oleksdesigner
oleksdesigner
12 березня 2024, 19:23
#
Да-да, расскажи это остальным мужикам призывного возраста, как легко сменить сейчас прописку, пройти все круги ада советского рабства, а при продаже квартиры некоторые вынуждены договариваться с покупателями, чтоб их выписали судом после сделки, иначе прямая дорога сам догадайся куда после ( или при) посещения военкомата
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