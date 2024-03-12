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12 березня 2024, 19:27

У лютому криптовалютний ринок відчув сильний імпульс зростання — огляд Binance Research

За підсумками місяця загальна ринкова капіталізація зросла на 40%, такого росту не було з жовтня 2021 року. Крім того, чистий приплив спотових BTC ETF у лютому склав понад $4,9 млрд, а відтік Grayscale у порівнянні із січнем суттєво зменшився.

За підсумками місяця загальна ринкова капіталізація зросла на 40%, такого росту не було з жовтня 2021 року.
Фото: pixabay.com

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Загалом запуск спотових BTC ETF наразі виявився величезним успіхом та продовжує залучати капітал на крипторинок.

Усі десять найкращих криптовалют демонстрували позитивну цінову динаміку у лютому, відображаючи сильний висхідний тренд ринку. DOGE, BTC та ETH очолювали список з місячним приростом на 46,0%, 45,5% та 44,5% відповідно.

Підвищення ефективності DOGE, ймовірно, було підсилене зростаючим спекулятивним інтересом у бичачих умовах ринку, що загалом сприяло мем-монетам, при цьому інші популярні монети, такі як SHIB, BONK, PEPE та WIF, також відзначились значними ціновими зростаннями.

Сильні потоки інвестицій в ETF були ключовими драйверами ціни BTC. ETH також показав сильні результати у лютому, хоча він все ще на 44% віддалений від свого історичного максимуму.

8 березня 2024 року Міжнародний жіночий день відзначили під гаслом «Інвестуйте в жінок — прискорюйте прогрес». Наразі жінки становлять приблизно 37% від загальної кількості власників криптовалют. Цифра ще низька у порівнянні з чоловіками, однак ще у 2021 році показник становив 21%.

Напередодні визначної дати для жіночої спільноти Binance опублікувала результати опитування, що ілюструє динамічне зростання інтересу до криптовалюти та блокчейни серед українських жінок. Майже половина учасниць (45%) вважають себе новачками у світі криптовалютами, проте вони старанно навчаються та прагнуть стати повноцінними учасницями перспективної галузі.

EigenLayer, примітив повторної ставки на Ethereum, нещодавно показав вибухове зростання TVL — понад 800% з початку року. EigenLayer застосував поетапний підхід до запуску, охоплюючи три етапи та переставляючи обмеження депозитів. Останнім збільшенням депозитного ліміту було тимчасово скасовано всі ліміти з 5 по 9 лютого, при цьому TVL підвищився більш ніж на 180%.

Важливими для зростання EigenLaye були протоколи ліквідних повторних ставок, які дозволяють користувачам брати участь у повторних ставках, зберігаючи ліквідність за допомогою токена. Ці протоколи зросли більш ніж на 300% у лютому, з $1 млрд у TVL до понад $5 млрд.

Фонд Uniswap запропонував оновити систему управління для розподілу плати за протокол між стейкерами та делегаторами UNI. Метою пропозиції є стимулювання активного делегування та більш залученої управлінської спільноти.

Оскільки Uniswap регулярно заробляє понад $50 млн на місяць, це може бути досить значним джерелом прибутку для стейкерів, залежно від особливостей угоди про розподіл винагороди.

З моменту свого публічного запуску 19 лютого USDe Ethena став свідком швидкого припливу капіталу, його пропозиція різко зросла до понад $565 млн, а його база користувачів зросла до понад 31 тисячі.

Надзвичайне зростання USDe можна пояснити двома ключовими факторами: запуском програми нарахування балів Shards і, що більш важливо, привабливістю високої рекламованої прибутковості.

Джерело: Мінфін
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