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12 березня 2024, 18:36

Інвесткомпанія BlackRock скоротила свою частку у Polymetal до 4%

Американська інвестиційна компанія BlackRock скоротила свою частку в Polymetal з 7,44% до 4,01%, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Polymetal 12 березня. Згідно з текстом повідомлення, акції продали на ринку 4 березня за ціною $3,8 за цінний папір.

Американська інвестиційна компанія BlackRock скоротила свою частку в Polymetal з 7,44% до 4,01%, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Polymetal 12 березня.

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Що відомо

BlackRock був другим найбільшим акціонером Polymetal: інвесткомпанії належала найбільша частка акцій, які перебувають у вільному обігу, йдеться у повідомленні компанії від 11 березня.

Найбільшим акціонером золотодобувача є консорціум оманських інвесторів на чолі з фондом Mercury Investments International, що належить уряду Оману (23,9%).

Наприкінці січня стало відомо, що структура фонду Mercury Investments International отримала цю частку від групи ІСТ Олександра Несіса (61 місце рейтингу Forbes, статки $2,1 млрд) і партнерів, сума угоди не розголошувалась.

Читайте: Polymetal International продає російські активи за $3,7 мільярда

Про укладення угоди про угоду стало відомо у лютому цього року. АТ «Поліметал» було оцінено у $3,69 млрд, включаючи $2,21 млрд чистого боргу, повідомили у Polymetal.

Джерело: Мінфін
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