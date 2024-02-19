Polymetal International продає російські активи за $3,7 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 лютого 2024, 16:20

Polymetal International продає російські активи за $3,7 мільярда

Виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму $3,69 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму $3,69 млрд.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Polymetal International намагався продати свої російські активи, які потрапили під санкції США в 2023 році у відповідь на російську війну проти України.

У серпні 2023 року компанія змінила реєстрацію з Джерсі (Британські острови) на Казахстан і отримала лістинг на Астанинській міжнародній біржі, для полегшення продажу.

Згідно з угодою, Polymetal International продає свій російський бізнес компанії Mangazeya Plus, що входить до складу Mangazeya Mining російського бізнесмена Сергія Янчукова.

$2,21 млрд з $3,69 млрд (загальної суми) — чистий борг російського підрозділу «Полиметалл».

Узгоджена сума включає кошти в розмірі $1,48 млрд, з яких $1,43 млрд — це дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.

Додаткові $50 млн будуть виплачені компанії після завершення угоди.

Polymetal International, яка залишиться другим за величиною виробником золота в Казахстані після завершення угоди, заявила, що має намір використати $1,15 млрд з отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупової заборгованості.

Всі платежі будуть здійснені в російських рублях через фінансові установи, що не перебувають під санкціями. Угода вимагає схвалення акціонерів.

Янчуков заявив, що російський бізнес продовжить працювати у звичайному режимі і що управлінська команда на чолі з генеральним директором Сергієм Черкашиним буде збережена.

Компанія розраховує отримати $300 млн після сплати податків від угоди, частину з яких він має намір витратити на розвиток проєкту Ertis POX в Казахстані.

Polymetal International входить в топ-5 компаній-виробників срібла та топ-10 виробників золота в світі. Компанія котирується на Астанинській міжнародній біржі та Московській фондовій біржі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами