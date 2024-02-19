Polymetal International продає російські активи за $3,7 мільярда

Виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму $3,69 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Polymetal International намагався продати свої російські активи, які потрапили під санкції США в 2023 році у відповідь на російську війну проти України.

У серпні 2023 року компанія змінила реєстрацію з Джерсі (Британські острови) на Казахстан і отримала лістинг на Астанинській міжнародній біржі, для полегшення продажу.

Згідно з угодою, Polymetal International продає свій російський бізнес компанії Mangazeya Plus, що входить до складу Mangazeya Mining російського бізнесмена Сергія Янчукова.

$2,21 млрд з $3,69 млрд (загальної суми) — чистий борг російського підрозділу «Полиметалл».

Узгоджена сума включає кошти в розмірі $1,48 млрд, з яких $1,43 млрд — це дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.

Додаткові $50 млн будуть виплачені компанії після завершення угоди.

Polymetal International, яка залишиться другим за величиною виробником золота в Казахстані після завершення угоди, заявила, що має намір використати $1,15 млрд з отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупової заборгованості.

Всі платежі будуть здійснені в російських рублях через фінансові установи, що не перебувають під санкціями. Угода вимагає схвалення акціонерів.

Янчуков заявив, що російський бізнес продовжить працювати у звичайному режимі і що управлінська команда на чолі з генеральним директором Сергієм Черкашиним буде збережена.

Компанія розраховує отримати $300 млн після сплати податків від угоди, частину з яких він має намір витратити на розвиток проєкту Ertis POX в Казахстані.

Polymetal International входить в топ-5 компаній-виробників срібла та топ-10 виробників золота в світі. Компанія котирується на Астанинській міжнародній біржі та Московській фондовій біржі.