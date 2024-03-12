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12 березня 2024, 15:32

Євросоюз схвалив другий термін Георгієвої на посаді глави МВФ

Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Крісталіну Георгієву на другий п'ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду. Традиційно квота глави МВФ належить Європі. Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, повідомляє Bloomberg.

Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Крісталіну Георгієву на другий п'ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду.

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Що відомо

Підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС, повідомив він журналістам у Брюсселі.

«Минулої п'ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку», — сказав він.

Читайте: Крісталіну Георгієву можуть повторно обрати на посаду очільниці МВФ — ЗМІ

Поточний п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. Рішення виглядало ймовірним після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку — Німеччини та Франції — висловили свою підтримку.

«Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство в останні кілька років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надавала підтримку всім членам», — сказав Ван Петегем.

Нагадаємо

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, які обирають країни-члени. Європейці зазвичай обирають главу МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолить Світовий банк. Обидві установи базуються у Вашингтоні.

Джерело: Мінфін
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