Євросоюз схвалив другий термін Георгієвої на посаді глави МВФ

Що відомо

Підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС, повідомив він журналістам у Брюсселі.

«Минулої п'ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку», — сказав він.

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Поточний п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. Рішення виглядало ймовірним після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку — Німеччини та Франції — висловили свою підтримку.

«Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство в останні кілька років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надавала підтримку всім членам», — сказав Ван Петегем.

Нагадаємо

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, які обирають країни-члени. Європейці зазвичай обирають главу МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолить Світовий банк. Обидві установи базуються у Вашингтоні.