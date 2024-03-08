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8 березня 2024, 12:22

Крісталіну Георгієву можуть повторно обрати на посаду очільниці МВФ — ЗМІ

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у другому п’ятирічному терміні на посаді голови світового кредитора та готова забезпечити достатню підтримку серед країн-членів. Термін повноважень Георгієвої закінчується 30 вересня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у другому п’ятирічному терміні на посаді голови світового кредитора та готова забезпечити достатню підтримку серед країн-членів.

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Минулого тижня болгарська економістка отримала підтримку від міністра фінансів Франції Бруно Ле Мер. Він сказав журналістам під час фінансових зустрічей G20 у Сан-Паулу, що Георгієва виконала «чудову роботу», керуючи установою, і що Франція підтримає її на другий термін.

Агентство пояснює, що підтримка Ле Мера має вирішальне значення, враховуючи, що європейські країни традиційно висувають кандидата на посаду керівника МВФ, хоча всі члени Європейського Союзу повинні погодитися. Остаточне рішення приймає дирекція закладу.

Минулого тижня Георгієва розповіла, що зосереджена на своїй роботі, а не на тому, чи варто балотуватися на новий термін.

Джерела, знайомі з процесом призначення глави МВФ, зазначають, що вибір буде зроблений швидко, як тільки Європа об'єднається довкола кандидата.

Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться лише через пів року, деякі люди, знайомі з цим питанням, вважають, що є сенс ухвалити рішення до весняних засідань МВФ і Світового банку, які відбудуться 15−20 квітня, щоб питання лідерства не затьмарило і без того насичений порядок денний.

Георгієва є другою жінкою, яка очолила МВФ, і першою людиною з країни з ринковою економікою, що розвивається.

Залишення Георгієвої на другому терміні допомогло б відповісти на давні занепокоєння країн з ринками, що розвиваються, і країн, що розвиваються, щодо дуополії США та Європи в двох глобальних фінансових установах, МВФ і Світовому банку.

Джерело: Мінфін
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