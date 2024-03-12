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12 березня 2024, 11:58

Мільярдер Боббі Котік зацікавлений у купівлі TikTok

Ексглава компанії Activision Blizzard, мільярдер Боббі Котік зацікавився купівлею TikTok, який можуть продати китайські власники через вимогу влади США. Про це пише The Wall Street Journal.

Ексглава компанії Activision Blizzard, мільярдер Боббі Котік зацікавився купівлею TikTok, який можуть продати китайські власники через вимогу влади США.

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Палата представників США розгляне законопроєкт, який змусить китайську компанію ByteDance продати TikTok, щоб сервіс міг продовжити роботу в країні. Якщо відмовиться — зіткнеться з блокуванням.

Якщо закон отримає всі необхідні схвалення, включно з президентським, компанії дадуть понад п'ять місяців, щоб виконати вимогу. Оцінка TikTok, найімовірніше, становитиме «сотні мільйонів доларів».

За даними газети, ймовірність, що поправки ухвалять, висока.

За даними джерела WSJ, колишній глава Activision Blizzard Боббі Котік, зокрема, висловив інтерес до купівлі TikTok співзасновнику ByteDance Чжан Іміну.

Зазначається, що Котік шукає потенційних інвестиційних партнерів і озвучив ідею одразу групі співрозмовників, серед яких був і гендиректор OpenAI Сем Альтман. Якби Котіку вдалося залучити інвестиції, OpenAI могла б використовувати дані TikTok для навчання своїх ШІ-моделей, зазначає видання.

До теми: У США заборонять TikTok, якщо його власник від нього не відмовиться

Джерело: Мінфін
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