У США заборонять TikTok, якщо його власник від нього не відмовиться

Двопартійна група законодавців США представила закон, що дасть китайській ByteDance приблизно шість місяців на відмову від додатку TikTok, або ж його заборонять, намагаючись розв'язувати проблему національної безпеки щодо його власності в Китаї. Про це повідомляє Reuters.

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Законопроєкт є першим значним кроком майже за рік, спрямованим на заборону або примушення ByteDance відмовитися від популярного додатка, після того, як сенатський закон про його заборону застопорився в Конгресі через сильне лобіювання з боку TikTok.

«Порвіть з Комуністичною партією Китаю або втратьте доступ до своїх американських користувачів. Найголовніший супротивник Америки не має права контролювати домінуючу медіа-платформу в Сполучених Штатах», — сказав голова республіканського комітету Палати представників Майк Галлахер.

Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або він стане незаконним для магазинів програм, якими керує Apple, Google, щоб пропонувати TikTok або надавати послуги веб-хостингу для додатків, контрольованих ByteDance.

Натомість законопроєкт не передбачає жодних примусових заходів щодо окремих користувачів додатка.

В ByteDance заявили, що цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати.

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