11 березня Білий дім опублікував бюджетний запит президента США Джо Байдена на 2025 фінансовий рік, в якому закладено $1,5 мільярда на протидію агресії Кремля і, зокрема, $482 мільйони на допомогу Україні. Про це повідомили в Державному департаменті.
12 березня 2024, 10:46
У бюджеті на 2025 рік США запланували для України $482 млн
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У Білому домі вважають, що ця сума допоможе відновити економіку, зміцнити стійкість і здатність України захищатися від повномасштабного вторгнення росії, а також забезпечить прогрес у реформах, необхідних для вступу України в ЄС.
Згідно з повідомленням, 482 мільйони планується розподілити наступним чином:
- $250 мільйонів на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.
- $95 мільйонів на допомогу сектору безпеки для FMF для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.
- $71 мільйон на програми охорони здоров'я.
- $66 мільйонів на інші види допомоги у сфері безпеки, такі як підтримка цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.
«Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть», — наголосив Байден.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
З цієї суми 167,5 млрд доларів підуть на фінансування закупівель озброєнь, 143,2 млрд доларів — на дослідження та розробки, а ще 339,6 млрд доларів — на проведення операцій та забезпечення.
262,6 млрд доларів хочуть направити на потреби Повітряних сил США, 257,6 млрд доларів — на потреби Військово-морських сил, а ще 185,5 млрд доларів виділять сухопутним військам.