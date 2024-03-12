У бюджеті на 2025 рік США запланували для України $482 млн

11 березня Білий дім опублікував бюджетний запит президента США Джо Байдена на 2025 фінансовий рік, в якому закладено $1,5 мільярда на протидію агресії Кремля і, зокрема, $482 мільйони на допомогу Україні. Про це повідомили в Державному департаменті.

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У Білому домі вважають, що ця сума допоможе відновити економіку, зміцнити стійкість і здатність України захищатися від повномасштабного вторгнення росії, а також забезпечить прогрес у реформах, необхідних для вступу України в ЄС.

Згідно з повідомленням, 482 мільйони планується розподілити наступним чином:

$250 мільйонів на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.

$95 мільйонів на допомогу сектору безпеки для FMF для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.

$71 мільйон на програми охорони здоров'я.

$66 мільйонів на інші види допомоги у сфері безпеки, такі як підтримка цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

«Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть», — наголосив Байден.