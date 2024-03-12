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12 березня 2024, 10:46

У бюджеті на 2025 рік США запланували для України $482 млн

11 березня Білий дім опублікував бюджетний запит президента США Джо Байдена на 2025 фінансовий рік, в якому закладено $1,5 мільярда на протидію агресії Кремля і, зокрема, $482 мільйони на допомогу Україні. Про це повідомили в Державному департаменті.

11 березня Білий дім опублікував бюджетний запит президента США Джо Байдена на 2025 фінансовий рік, в якому закладено $1,5 мільярда на протидію агресії Кремля і, зокрема, $482 мільйони на допомогу Україні.
Фото:depositphotos

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У Білому домі вважають, що ця сума допоможе відновити економіку, зміцнити стійкість і здатність України захищатися від повномасштабного вторгнення росії, а також забезпечить прогрес у реформах, необхідних для вступу України в ЄС.

Згідно з повідомленням, 482 мільйони планується розподілити наступним чином:

  • $250 мільйонів на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів.
  • $95 мільйонів на допомогу сектору безпеки для FMF для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.
  • $71 мільйон на програми охорони здоров'я.
  • $66 мільйонів на інші види допомоги у сфері безпеки, такі як підтримка цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

«Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть», — наголосив Байден.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
12 березня 2024, 10:53
#
А на 2026-й буде вже 482 ТИСЯЧІ:)
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0
Tido oss
Tido oss
12 березня 2024, 11:22
#
Ахаххахахахах
+
0
bonv
bonv
12 березня 2024, 11:18
#
Поки що одні бла-бла-бла без фінансової допомоги…
+
0
Exba
Exba
12 березня 2024, 11:57
#
Шелленберг дал Штирлицу наводку. «Немного, зато в валюте», — подумал Штирлиц, пряча в карман рейхсмарки
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0
bonv
bonv
12 березня 2024, 12:07
#
Загальна сума, яку адміністрація Байдена запросила у Конгресу до бюджету Пентагону на 2025 фінансовий рік, складає майже 849,8 млрд доларів: це на 10 млрд доларів менше, ніж у минулому році.
З цієї суми 167,5 млрд доларів підуть на фінансування закупівель озброєнь, 143,2 млрд доларів — на дослідження та розробки, а ще 339,6 млрд доларів — на проведення операцій та забезпечення.
262,6 млрд доларів хочуть направити на потреби Повітряних сил США, 257,6 млрд доларів — на потреби Військово-морських сил, а ще 185,5 млрд доларів виділять сухопутним військам.
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