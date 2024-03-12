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12 березня 2024, 8:37

США вшосте поспіль стали лідером у світовому видобутку нафти

Видобуток сирої нафти в США лідирує у світовому видобутку шостий рік поспіль із рекордним середнім обсягом у 12,9 млн барелів в день. Про це пише Forbes.ua з посиланням на повідомлення Управління енергетичної інформації (EIA).

Видобуток сирої нафти в США лідирує у світовому видобутку шостий рік поспіль із рекордним середнім обсягом у 12,9 млн барелів в день.
Фото:depositphotos

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Новий рекорд США

У грудні видобуток сирої нафти в США досяг нового місячного рекорду — понад 13,3 млн барелів на добу.

Згідно з міжнародною енергетичною статистикою, протягом останніх шести років поспіль Сполучені Штати виробляли більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна.

EIA стверджує, що малоймовірно, що рекорд буде побитий іншою країною найближчим часом.

За даним ЕІА, після досягнення піка в 9,6 млн барелів на добу в 1970 році річний видобуток сирої нафти в США стабілізувався, а потім в цілому знижувався протягом десятиліть до мінімуму в 5 млн барелів на добу в 2008 році.

Видобуток сирої нафти в США знову почав зростати в 2009 році, оскільки виробники все частіше застосовуються методи гідророзриву пласта та горизонтального буріння, і з того часу їх обсяг неухильно зростає.

Читайте: Країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти до кінця червня — Bloomberg

Єдиним винятком із зростання видобутку у США з 2009 року були 2020 та 2021 роки, коли попит та ціни знизилися через економічні наслідки пандемії COVID-19.

У 2023 році на частку США, росії та Саудівської Аравії разом припало 40% (32,8 млн барелів на добу) світового видобутку нафти.

Джерело: Мінфін
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