Країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти до кінця червня — Bloomberg

Країни ОПЕК+ домовилися продовжити скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу до кінця червня, пише Bloomberg з посиланням на делегатів, які говорили на умовах анонімності. За їхніми словами, за половину скорочення видобутку відповідатиме Саудівська Аравія.

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Що відомо

Це рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та трейдерів, які вказували на необхідність знизити постачання через різке зростання виробництва у деяких конкурентів ОПЕК+, а також невисокі економічні прогнози щодо Китаю, зазначає Bloomberg.

Міжнародні ціни на нафту закріпилися на рівні близько $80 за барель цього року, що «може бути замало» для багатьох країн та їхніх партнерів, які входять до картелю, зазначає агентство.

Bloomberg зазначає, що у січні країнам ОПЕК+, які добувають понад 40% світової нафти, не вдалося виконати взяті зобов'язання та скоротити виробництво на 2 млн барелів на добу. Зокрема, квоти на «кілька сотень тисяч барелів на добу» перевищували Ірак та Казахстан. росія також показала «неоднозначні результати», пише агентство: вона лише нещодавно повністю скоротила виробництво, що обіцяла зробити майже рік тому.

Нагадаємо

Наприкінці минулого листопада ОПЕК+, країни якої видобувають понад 40% світової нафти, оголосила про добровільні скорочення видобутку нафти на I квартал 2024 року у розмірі 2,2 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія підтвердила продовження скорочення на 1 млн барелів на добу, росія зобов'язалася скоротити видобуток на 0,5 млн барелів на добу. Інші квоти припали на Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман.