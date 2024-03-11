Виторг мережі магазинів одягу, аксесуарів і товарів для дому H&M сягнув 241,8 млн грн, свідчать дані YouControl за 2023 рік. Це результати менше ніж за два місяці роботи, пише Forbes.ua.
11 березня 2024, 18:39
Повернення H&M: Українці в магазинах витратили майже 242 млн грн
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Повернення бренду
Виторг H&M від реалізації продукції сягнув 241,8 млн грн від роботи семи магазинів, які відкрилися в Україні у 2023 році.
Інші операційні доходи ритейлера становили 64,5 млн грн.
Чистий фінансовий результат компанії у 2023 році в Україні — 22 млн грн.
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Нагадаємо
Компанія H&M відновила роботу в Україні у листопаді 2023 року. Поступово вона відкрила сім магазинів.
Перші торгові локації мережі почали працювати в ТРЦ Lavina Mall і Respublika Park у Києві 9 листопада 2023-го.
Джерело: Мінфін
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