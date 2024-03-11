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11 березня 2024, 16:08

Фонд гарантування виставляє на продаж пул кредитів на понад 70 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж галузевий пул кредитів із загальною заборгованістю за активами 715,5 млн грн. Стартова ціна лота становить 70,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж галузевий пул кредитів із загальною заборгованістю за активами 715,5 млн грн.

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До складу виставленого на торги лота увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання і фізичними особами, та дебіторська заборгованості суб'єктів господарювання, що перебувають на балансі АТ «Мегабанк», ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «Банк Січ».

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено, зокрема:

  • комерційну нерухомість в м. Запоріжжя, а саме: будівлі та споруди загальною площею 6633,3 кв. м — адміністративний корпус, насосна станція, контрольно-пропускний пункт, головний виробничий корпус, ангар для мийки автомобілів, багатопотоковий КПП;
  • зерно пшениці, кукурудзи, соняшника загальним обсягом більше 53 000 тонн з місцем для зберігання в Харківській обл;
  • металобрухт, арматура, труби, балки та ін., що знаходяться в Харківській обл.;
  • фінансову поруку.

Стартова ціна лота — 70,4 млн грн.

Джерело: Мінфін
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