Українці зможуть використовувати «Дію» в якості цифрового гаманця в ЄС — міністр

У ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року. Про це у фейсбуці написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Що відомо

За словами Федорова, Україна — єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проєкті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

«Український цифровий гаманець — це „Дія“. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні. Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти», — зазначає міністр.

Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. «Дія» реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання — досягти визнання в ЄС.