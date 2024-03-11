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11 березня 2024, 13:17

Курс турецької ліри впав до нового історичного мінімуму

Турецька ліра знову оновила історичний мінімум щодо американського долара. Курс долара США до турецької валюти (USD/TRY) на міжнародному ринку Форекс на початку торгів 11 березня підскочив на 0,6% і досяг позначки 32,0254 ліри за долар.

Турецька ліра знову оновила історичний мінімум щодо американського долара.
Фото:depositphotos

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Що з курсом ліри

До 11:33 курс скоригувався до 32,0033 ліри за долар, що на 0,51% вище за рівень закриття попередньої торгової сесії.

Вища, ніж очікувалося, інфляція в країні у поєднанні з побоюваннями щодо виснаження валютних резервів чинить тиск на валюту, пише Bloomberg.

Волатильність на валютному ринку залишиться високою цього місяця напередодні місцевих виборів.

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Нагадаємо

2024 року ліра ослабла вже більш ніж на 8% після падіння майже на 37% у 2023 році. Вісім підвищення процентних ставок Центральним банком Туреччини за останні місяці не змогли послабити тиск на валюту.

Річна інфляція у Туреччині у лютому досягла 15-місячного максимуму.

У лютому 2024 року річна інфляція у Туреччині зросла до 67,07%, повідомив статистичний інститут Туреччини Turkstat. Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що річна інфляція зросте до 65,7%.

Найбільший річний приріст цін спостерігався у секторі готелів, кафе та ресторанів — 94,78%. Зростання цін на освіту склало 91,8%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 березня 2024, 13:28
#
Що на гривню чекає…
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