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11 березня 2024, 9:02

BlackRock став одним з найбільших власників біткоїнів

Спотовий BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) інвестиційної компанії BlackRock зміг накопичити трохи менш як 200 000 біткоїнів. Фонд став одним із найбільших власників першої криптовалюти у світі за 40 днів.

Спотовий BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) інвестиційної компанії BlackRock зміг накопичити трохи менш як 200 000 біткоїнів.
Фото:depositphotos

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Біржовий фонд на біткоїн від BlackRock обійшов за кількістю біткоїнів компанію MicroStrategy, на балансі якої знаходиться 193 000 біткоїнів.

З моменту запуску спотових біткоін-ETF в США, число BTC, що знаходяться під контролем фонду IBIT, збільшилося з 2621 до 196089 ($13 $ млрд).

Головний інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер заявив, що кількість біткоїнів в інвестиційному портфелі компанії може бути збільшена.

На думку аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, спотовий біткоін-ETF BlackRock здатний стати найуспішнішим у цій категорії активів.

Раніше у BlackRock повідомили, що планують рекламувати біржовий фонд на фасадах будівель у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Майамі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bookseller
Bookseller
11 березня 2024, 9:26
#
Мои битки сейчас:Bitcoin Баланс
3.76070300

$264 898 Ещё немного подрастет, и продам 0.02 битка
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