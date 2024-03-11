BlackRock став одним з найбільших власників біткоїнів

Спотовий BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) інвестиційної компанії BlackRock зміг накопичити трохи менш як 200 000 біткоїнів. Фонд став одним із найбільших власників першої криптовалюти у світі за 40 днів.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: детально про головні новини крипторинка

Біржовий фонд на біткоїн від BlackRock обійшов за кількістю біткоїнів компанію MicroStrategy, на балансі якої знаходиться 193 000 біткоїнів.

З моменту запуску спотових біткоін-ETF в США, число BTC, що знаходяться під контролем фонду IBIT, збільшилося з 2621 до 196089 ($13 $ млрд).

Головний інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер заявив, що кількість біткоїнів в інвестиційному портфелі компанії може бути збільшена.

На думку аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, спотовий біткоін-ETF BlackRock здатний стати найуспішнішим у цій категорії активів.

Раніше у BlackRock повідомили, що планують рекламувати біржовий фонд на фасадах будівель у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Майамі.