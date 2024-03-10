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10 березня 2024, 15:03

JPMorgan: біткоїн не зрівняється із золотом у портфелях інвесторів

Аналітики JPMorgan вважають, що перша криптовалюта не зможе зрівнятися із золотом за номінальним обсягом в інвестпортфелях.
Біткоїн раніше перевершив дорогоцінний метал за кількістю коштів у портфелях з поправкою на волатильність. Про це пише The Block.

Аналітики JPMorgan вважають, що перша криптовалюта не зможе зрівнятися із золотом за номінальним обсягом в інвестпортфелях.

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Аналітики висловили впевненість, що за номінальною кількістю коштів паритету чекати не варто. Як головну причину вказують фактор ризику, який, на думку представників компанії, часто недооцінюють ЗМІ та криптоспільнота.

У JPMorgan вважають, що інвестори уважно ставляться до цього аспекту. Волатильність біткоїна приблизно в 3,7 раза вища, ніж аналогічний показник у золота. Таким чином, спотові біткоїн-ETF ніколи не зможуть зібрати капітал, який можна порівняти за обсягом з інвестиційними продуктами на базі золота, заявили експерти.

Для досягнення згаданого результату ринкова капіталізація першої криптовалюти має перевищити $3,3 трлн, підкреслили в JPMorgan. Саме такий обсяг золота використовується в інвестиційних цілях, стверджують у компанії.

Водночас аналітики визнають відчутне зростання спотових біткоїн-ETF. На їхню думку, через два або три роки обсяг капіталу під управлінням цих криптофондів зросте до $62 млрд. У своїх підрахунках вони використовували золото як еталон і враховували індекс волатильності першої криптовалюти.

Джерело: Мінфін
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