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10 березня 2024, 16:00

Вступ в ЄС, в США готують новий закон про допомогу: що писала західна преса про Україну цього тижня

Bloomberg: ЄС прагне просунутися вперед у переговорах про вступ України наступного тижня

Європейський Союз планує розпочати переговори про вступ України вже наступного тижня, оскільки охоплена війною країна прагне прискорити свою інтеграцію в блок, заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Виконавчий орган ЄС рекомендуватиме державам-членам продовжити процес, коли Україна виконає всі належні умови, сказав Домбровскіс на прес-конференції в п’ятницю з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві.

NBC: Спікер Джонсон з республіканцями готують власний пакет підтримки України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

За даними джерел, ці плани перебувають на попередній стадії та ще далекі від остаточного формування, втім, республіканці, які підтримують Україну, хочуть підготувати законопроєкт, як тільки Конгрес затвердить черговий пакет фінансування уряду 22 березня.

The Guardian: Велика Британія готова дати Україні в кредит заморожені активи рф — ЗМІ

Велика Британія готова надати Україні в позику всі заморожені активи Центрального банку росії в країні, за умови, що росія буде змушена сплатити Україні репарації після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Він зазначив, що активи використовуватимуться як гарантія виплати Україні репарацій з боку рф.

Politico: Новий екологічний податок ЄС може зруйнувати економіку України

Європейський екологічний податок СВАМ, який почне працювати у 2026 році, завдасть значних збитків українським виробникам, якщо до моделі його запровадження не внести швидких змін.

Зараз Україна ще має шанс відтермінувати його запровадження, якщо вживатиме нагальних заходів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
10 березня 2024, 16:08
#
Ще вступати і вступати.
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Три літри
Три літри
10 березня 2024, 16:17
#
Болтологія республіканців набирає передвиборчі оберти.

Слухав Табаха на каналі у Ауслендера: так виявляється наявність допомоги Газі є достатньою причиною не приймати цей закон не дивлячись на те що в ньому закладена більша сума для самого Ізраїля. А ще виявляється що в законі немає ні копійки на зброю Україні, всі 60 міліардів це щось інше (якщо вірити Табаху).
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elena7774
elena7774
10 березня 2024, 18:01
#
І ніколи ми не будемо в ЕС
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