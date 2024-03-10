В Україні немає дефіциту в енергосистемі — міністерство

Попри те, що росія систематично намагається знищити українську енергосистему й продовжує обстріли критичної інфраструктури, в Україні немає дефіциту в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

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На Одеській ТЕЦ через технологічні порушення відключалось обладнання, внаслідок чого короткостроково знеструмлювались побутові споживачі м. Одеса, місцева інфраструктура. Обладнання включено у роботу, всіх споживачів заживлено.

У резерві — 15 блоків і 2 корпуси ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

На високовольтній підстанції 330 кВ на Львівщині через пошкодження відключалось обладнання. Без знеструмлених споживачів. Протягом дня обладнання було повернуто в роботу.



Під час оперативних перемикань відключалась повітряна лінія 330 кВ на Дніпропетровщині, яку було заживлено протягом пів години.



На Харківщині та Кіровоградщині через пошкодження в мережах короткостроково відключались високовольтні лінії 330 кВ.