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9 березня 2024, 11:03

Євросоюз готує вторинні санкції проти росії

Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.

Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.

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«Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск», — сказав Домбровскіс.

Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб Росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія знайшла понад 200 компаній, залучених для обходу санкцій росією.

До того Швейцарія заявила, що нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій, накладених на росію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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bonv
bonv
9 березня 2024, 11:36
#
Європейський союз дав старт чотирирічній програмі для України на 50 млрд євро — Ukraine Facility. Протягом наступних двох місяців Україна зможе отримати 6 млрд євро з цієї суми.
Для цього на засіданні уряду затвердили необхідні документи. Мова йде про проекти меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення двох траншів — Шмигаль.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 березня 2024, 12:12
#
Гірше точно не буде…
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bonv
bonv
9 березня 2024, 13:30
#
Гірше вже є!
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю…
А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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0
bonv
bonv
9 березня 2024, 11:37
#
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла росію з людиною з алкогольною чи наркотичною залежністю, дії якої ніколи не можна передбачити.
«Ми живемо по сусідству з сусідом, який, можна сказати, є алкоголіком або наркоманом, чиї дії ми не можемо передбачити. Ми повинні усвідомлювати, що живемо поруч з росією, поруч з білоруссю. росія спровокувала війну в Україні, і ми діємо за чітким сценарієм», — сказала вона в інтерв'ю Латвійському радіо.
Сіліня зазначила, що зараз країна посилює свій кордон. «Ми зміцнюємося, щоб наші оборонні можливості були об'єднані по всій Балтії. І ці візуальні зміни насправді видно вже зараз, і вони будуть ще більш помітними наприкінці цього року», — підкреслила прем'єр.
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