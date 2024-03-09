Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.
9 березня 2024, 11:03
Євросоюз готує вторинні санкції проти росії
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«Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск», — сказав Домбровскіс.
Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб Росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія знайшла понад 200 компаній, залучених для обходу санкцій росією.
До того Швейцарія заявила, що нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій, накладених на росію.
Джерело: Мінфін
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Для цього на засіданні уряду затвердили необхідні документи. Мова йде про проекти меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення двох траншів — Шмигаль.
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