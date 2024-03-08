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8 березня 2024, 18:03

Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з росією

Віце-прем'єр-міністр, Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Віце-прем'єр-міністр, Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.
Фото: pixabay.com

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Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.

Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

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Вимоги директиви

Водночас підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися:

  • електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;
  • діяльністю представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді);
  • отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;
  • проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.
Джерело: Мінфін
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