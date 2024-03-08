Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з росією

Віце-прем'єр-міністр, Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.

Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

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Вимоги директиви

Водночас підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися: