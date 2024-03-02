Канада слідом за партнерами по «Великій сімці» (G7) вводить додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.
Канада ввела додаткову заборону на імпорт російських алмазів
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Ця заборона відноситься до непрямого імпорту російських алмазів та ювелірних виробів з діамантами масою один карат і вище.
«Це відповідає зобов'язанням, узятим у лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зі скорочення доходів режиму Путіна від експорту непромислових алмазів із росії», — йдеться в заяві.
Канада продовжить працювати з G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження всебічного контролю, який забороняє російські алмази на ринках «Великої сімки».
«Це дасть канадським споживачам додаткову впевненість, що дохід з алмазів, які вони купують, не буде направлений на незаконну війну росії», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 8 лютого 2024 року запровадило нові санкції проти рф. Вони стосуються імпорту російських алмазів та нафти.
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