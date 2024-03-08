Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
8 березня 2024, 15:21
Мобілізовані в Києві почали отримувати виплати в розмірі 30 тисяч
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Киянам нагадали, що виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.
Як отримати виплату
Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:
- копії ідентифікаційного коду,
- копії паспорта громадянина України чи ID-картки,
- довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.
Джерело: Мінфін
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