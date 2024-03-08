Мобілізовані в Києві почали отримувати виплати в розмірі 30 тисяч

Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Киянам нагадали, що виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Як отримати виплату

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: