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8 березня 2024, 15:21

Мобілізовані в Києві почали отримувати виплати в розмірі 30 тисяч

Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Киянам нагадали, що виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Як отримати виплату

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:

  • копії ідентифікаційного коду,
  • копії паспорта громадянина України чи ID-картки,
  • довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
8 березня 2024, 16:27
#
А кто раньше ,лицом, не вышли🤔
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