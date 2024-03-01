Zara повертається в Україну після дворічного закриття

Іспанський ритейлер одягу Inditex Group, якому належать бренди Zara, Bershka та Stradivarius, готується знов відкрити магазини в Україні на початку квітня 2024 року. Про це Inditex повідомив своїх орендодавців, передає Financial Times.

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Загалом Inditex планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Це рішення ритейлер прийняв після місяців, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриє свої магазини.

Відновлення роботи почнуть із 20 магазинів, зокрема у торговельних центрах Києва.

У компанії зазначили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників уже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.

Закриття магазинів

Компанія закрила свої 84 магазини в Україні 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії. Inditex володіє брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Oysho і Massimo Dutti.

З того часу компанія припинила постачати товари в країну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Варто зазначити, що ще 34 магазини Inditex, які залишаться закритими, перебувають у частинах півдня та сходу України, які торкнулася війна і де український уряд заборонив комерційну діяльність.