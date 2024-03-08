Ірландія скоротить допомогу новим українським біженцям з наступного тижня

Наступного тижня в Ірландії почнуть діяти знижені соціальні виплати для нових українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Про це заявила міністр соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс, повідомляє extra.ie.

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Після повномасштабного російського вторгнення Ірландія надавала українським біженцям державне житло, а також допомогу у 220 євро для безробітних.

Зазначається, що велика кількість прибулих українців у розпал житлової кризи змусила уряд скоротити допомогу, намагаючись зробити Ірландію менш привабливою для біженців.

За наступного тижня новоприбулі біженці з України матимуть право лише на 38,80 євро на тиждень, якщо вони житимуть в державних центрах для прибулих.

При цьому вони можуть перебувати там максимум 90 днів, після чого біженці повинні самі знайти житло. Коли вони це зроблять, вищу ставку допомоги буде відновлено.

Варто зазначити, що зменшення виплат не торкнеться допомоги для біженців з України на дитину, яка становить 140 євро на місяць.

Зазначається, що кількість нових біженців різко впала після того, як минулого року Ірландія оголосила про скорочення виплат.

Станом на 26 лютого 2024 року щотижнева кількість біженців становила 161, порівняно з понад 700 минулого року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Ірландії 12 грудня погодив нові умови прийняття біженців з України, які передбачають скорочення виплат для них і зменшення терміну перебування в державних центрах для розміщення прибулих.