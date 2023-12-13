Ірландія скоротить виплати українським біженцям і зобов’яже швидше шукати житло

Уряд Ірландії 12 грудня погодив нові умови прийняття біженців з України, які передбачають скорочення виплат для них і зменшення терміну перебування в державних центрах для розміщення прибулих. Про це повідомляє ірландський мовник RTÉ.

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Згідно з рішенням ірландського уряду, біженцям з України, яких прийняли в державних центрах для прибулих, платитимуть 38,8 євро на тиждень замість 220 євро. Водночас після виселення з центру виплати у 220 євро відновляться.

Зменшення не торкнеться допомоги для біженців з України на дитину, яка становить 140 євро на місяць.

Крім того, прибулі українці зможуть залишатись у державних центрах не більш як на 90 днів, після чого муситимуть переїхати. Винятки робитимуть тільки для тих, хто має певні медичні протипоказання.

Уряд Ірландії незабаром розпочне комунікаційну кампанію, яка інформуватиме українців про зміни. Вони, як очікується, запрацюють із кінця січня або початку лютого 2024 року.

Міністр Ірландії з питань інтеграції Родерік О'Горман заявив, що зміни не призведуть до зростання кількості бездомних біженців, а натомість допоможуть стримати міграційний потік, із яким країна нездатна впоратись через нестачу житла.

О'Горман також зазначив, що влада Ірландії посилить зусилля із заохочення прибулих українців до пошуку роботи, а також допомоги в пошуку житла чи іншого місця розміщення. Крім того, в українських дітей збережеться право на вступ до місцевих шкіл.