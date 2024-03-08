Канада прийняла майже 250 тисяч українських біженців

Від початку повномасштабної війни росії проти України до Канади вже прибули понад 248 тисяч українських біженців. Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади.

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Зазначається, що за програмою «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки» (CUAET), створеною у березні 2022 року, до Канади прибули 248 726 українців.

Ця програма дає право українцям, які тікають від війни, на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

Загалом уряд Канади отримав майже 1,2 млн заявок на цю візу, з яких уже затвердив понад 960 тисяч.

Варто зазначити, що прийом нових заявок на цю програму вже завершено. Власники такої візи повинні до кінця березня приїхати до Канади, щоб скористатися програмою.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Канада виділить понад $2 мільярди допомоги Україні цього року.

Крім того, Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на оборону України.