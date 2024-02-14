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14 лютого 2024, 17:44

Канада виділить $44 мільйони на оборону України

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на оборону України. Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер, повідомляє пресслужба уряду Канади.

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на оборону України.
Фото:depositphotos.

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Допомога Канади

Блер оголосив, що Канада внесе новий внесок у розмірі $60 млн у Коаліцію з нарощування потенціалу військово-повітряних сил UDCG.

«Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси», — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що вклад доповнить оголошену раніше Канадою підтримку коаліції з підготовки F-16 для України.

У січні Блер оголосив, що Канада зробить свій внесок у зусилля з навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал за контрактом із монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в $15 млн і надаватиметься з лютого 2024 по 2025 рік.

Канада також забезпечує навчання англійському військовослужбовцям ВПС України у мовній школі канадських сил.

Джерело: Мінфін
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