Канада виділить $44 мільйони на оборону України

Допомога Канади

Блер оголосив, що Канада внесе новий внесок у розмірі $60 млн у Коаліцію з нарощування потенціалу військово-повітряних сил UDCG.

«Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси», — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що вклад доповнить оголошену раніше Канадою підтримку коаліції з підготовки F-16 для України.

У січні Блер оголосив, що Канада зробить свій внесок у зусилля з навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал за контрактом із монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в $15 млн і надаватиметься з лютого 2024 по 2025 рік.

Канада також забезпечує навчання англійському військовослужбовцям ВПС України у мовній школі канадських сил.