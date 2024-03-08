Українці почали купувати більше електрокарів. Найпопулярніші моделі лютого

У лютому 2024 року український автопарк поповнили 3 924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Про це повідомляє «Укравтопром».

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При цьому частка нових машин в реєстраціях електрокарів, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3 881 шт.:

нових — 926 шт.,

уживаних — 2955 шт.

З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

Нові авто

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 — 257 од.;

BYD Song Plus — 104 од.;

Honda eNS1 — 96 од.;

Nissan Ariya — 71 од.;

Honda M-NV — 49 од.

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Вживані авто

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 416 од.;

Tesla Model 3 — 380 од.;

Tesla Model Y — 279 од.;

Volkswagen e-Golf — 210 од.;

Hyundai Kona Electric — 161 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.