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8 березня 2024, 10:02

Українці почали купувати більше електрокарів. Найпопулярніші моделі лютого

У лютому 2024 року український автопарк поповнили 3 924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Про це повідомляє «Укравтопром».

У лютому 2024 року український автопарк поповнили 3 924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Фото: pixabay.com

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При цьому частка нових машин в реєстраціях електрокарів, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3 881 шт.:

  • нових — 926 шт.,
  • уживаних — 2955 шт.

З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

Нові авто

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • Volkswagen ID.4 — 257 од.;
  • BYD Song Plus — 104 од.;
  • Honda eNS1 — 96 од.;
  • Nissan Ariya — 71 од.;
  • Honda M-NV — 49 од.

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Вживані авто

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 416 од.;
  • Tesla Model 3 — 380 од.;
  • Tesla Model Y — 279 од.;
  • Volkswagen e-Golf — 210 од.;
  • Hyundai Kona Electric — 161 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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