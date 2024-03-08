У лютому 2024 року український автопарк поповнили 3 924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза. Про це повідомляє «Укравтопром».
8 березня 2024, 10:02
Українці почали купувати більше електрокарів. Найпопулярніші моделі лютого
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При цьому частка нових машин в реєстраціях електрокарів, як і торік, склала 24%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3 881 шт.:
- нових — 926 шт.,
- уживаних — 2955 шт.
З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.
Нові авто
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 — 257 од.;
- BYD Song Plus — 104 од.;
- Honda eNS1 — 96 од.;
- Nissan Ariya — 71 од.;
- Honda M-NV — 49 од.
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Вживані авто
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 416 од.;
- Tesla Model 3 — 380 од.;
- Tesla Model Y — 279 од.;
- Volkswagen e-Golf — 210 од.;
- Hyundai Kona Electric — 161 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
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