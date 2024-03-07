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7 березня 2024, 18:31

Мінфін у лютому перерахував місцевим бюджетам майже 12 мільярдів

У лютому 2024 року Міністерство фінансів згідно з бюджетним законодавством забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 11,9 млрд грн, що становить 94,9 % від передбачених розписом асигнувань. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У лютому 2024 року Міністерство фінансів згідно з бюджетним законодавством забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 11,9 млрд грн, що становить 94,9 % від передбачених розписом асигнувань.
Фото: НБУ

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Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань). Додаткові дотації перераховано в сумі 2,5 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 березня становлять 139,1 млрд грн, що на 9 млрд грн більше ніж у січні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн більше ніж у 2022 році.

Джерело: Мінфін
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