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8 січня 2024, 15:17

За 2023 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд гривень

У 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн більше ніж у 2022 році. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

У 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн більше ніж у 2022 році.

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Основні доходи

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році були:

  • 289,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 55,8 млрд грн — єдиний податок;
  • 34,5 млрд грн — плата за землю;
  • 22,4 млрд грн — акцизний податок;
  • 14,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 9,1 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано у таких областях: Київська (+26%), Черкаська (+20,8%), Закарпатська (+17,5%), Рівненська (+16,2%), а також у м. Київ (+17,6%).

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Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Джерело: Мінфін
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