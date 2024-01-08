У 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн більше ніж у 2022 році. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
За 2023 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд гривень
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Основні доходи
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році були:
- 289,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 55,8 млрд грн — єдиний податок;
- 34,5 млрд грн — плата за землю;
- 22,4 млрд грн — акцизний податок;
- 14,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 9,1 млрд грн — податок на нерухоме майно.
Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано у таких областях: Київська (+26%), Черкаська (+20,8%), Закарпатська (+17,5%), Рівненська (+16,2%), а також у м. Київ (+17,6%).
Читайте: З початку великої війни місцеві бюджети отримали від використання системи Прозорро.Продажі понад 2 мільярди
Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.
Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.
Коментарі