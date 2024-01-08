За 2023 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд гривень

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Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році були:

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксовано у таких областях: Київська (+26%), Черкаська (+20,8%), Закарпатська (+17,5%), Рівненська (+16,2%), а також у м. Київ (+17,6%).

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Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.