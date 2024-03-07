У лютому через Prozorro уклали договорів на понад 40 мільярдів

Протягом лютого 2024 року замовники публічних закупівель уклали 28 тисяч договорів на 42,8 млрд грн за результатами конкурентних торгів у Prozorro. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Деталі

Минулого місяця у Prozorro оголосили 33,5 тис. закупівель на 74,3 млрд грн.

Найбільші витрати запланували спрямувати на харчові продукти (14 млрд грн), будівництво та ремонт доріг (5,7 млрд грн), закупівлю електроенергії (5.5 млрд грн), будівництво та ремонт будівель (4,8 млрд грн), придбання ліків (3,7 млрд грн).

Також через Prozorro оголосили 295 закупівель БПЛА на 771 млн грн і 4 тендери на зведення фортифікаційних споруд на 127 млн грн.