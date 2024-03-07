Нацбанк назвав два джерела зростання реальних доходів українців

Реальні доходи українців зростали за рахунок зарплат у приватному секторі та індексації пенсій. Про це йдеться у макроекономічному огляді Національного банку за березень.

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Зазначається, що підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

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За опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина планує збільшувати зарплати у 2024 році, хоча переважна більшість не планує змін.

Нагадаємо

За даними Держстату, середня зарплата в четвертому кварталі 2023 року становила 19 231 гривень, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.