У Києві відкриють станцію метро «Дніпро», яка не працювала два роки

З завтрашнього дня, 8 березня, станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Графік роботи станції — з 05:41 до 22:36.

В КМДА також зазначили, що оскільки станція метро «Дніпро» — наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Нагадаємо

Станція «Дніпро» не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Крім цього також довго не працювала станція метро «Гідропарк», але її відчинили у квітні 2023 року.

В грудні 2023 року рух поїздів між станціями столичного метрополітену «Деміївська» та «Теремки» закрили на час ремонту перегінного тунелю. Раніше киянам назвали строк виконання робіт — пів року, але недавно директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що станції відкриють до кінця літа, максимум серпень-вересень 2024 року.