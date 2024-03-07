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7 березня 2024, 14:13

Нідерланди зобов'яжуть працевлаштованих українських біженців сплачувати особистий внесок

Українським біженцям, які працюють в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок у розмірі близько 350 євро. Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Українським біженцям, які працюють в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок у розмірі близько 350 євро.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Внесок в 350 євро включає: 105 євро за воду, газ та електрику та близько 242 євро внеску для людей, які отримують харчування за місцем проживання.

Зазначається, що державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає «просту і зрозумілу модель» щодо сплати послуг.

Також у ході дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду.

Варто зазначити, що наразі українці ще не зобов’язані укладати договір щодо медичного страхування, яке є обовʼязковим у Нідерландах за законом про медичне страхування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Джерело: Мінфін
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