Нідерланди виділяють Україні 122 мільйони євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку

Уряд Нідерландів ухвалив виділити Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

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Зокрема, 87 млн євро спрямовується на закупівлю артилерійських снарядів для України. Ще 25 млн євро буде перераховано до Міжнародного фонду для України (IFU) на придбання озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить 10 млн євро на покращення кіберзахисту України. Про це сьогодні в Палаті представників повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Виділення цих коштів стало результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до складу якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають нашій країні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від рф.

Кошти на кіберзахист буде спрямовано в тому числі на створення та розширення відповідної онлайн-інфраструктури в Україні, яка вже стикнулася з масштабними кібератаками.

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Нагадаємо

Раніше Нідерланди внесли 100 млн євро в IFU, ініціативу Сполученого Королівства. За кошти фонду придбано ЗРК, боєприпаси та запчастини. Обладнання закуповується безпосередньо у промисловості — так воно швидше потрапляє в Україну, і бюджет використовується оптимально.

Нідерланди також виділили 130 млн євро на артилерійські боєприпаси для очолюваного Німеччиною фонду з метою закупівлі 155-мм снарядів, які дуже потрібні Україні. Крім цього, обіцяні ще 87 млн євро.