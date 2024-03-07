Податкова, Мінекономіки та МОЗ очолили антирейтинг якості відкритих даних — Опендатабот

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 березня 2024, 10:46

Податкова, Мінекономіки та МОЗ очолили антирейтинг якості відкритих даних — Опендатабот

Лише 42% наразі складає Індекс якості відкритих даних в Україні — показник, що відбиває принципи відкритих даних, гарантовані законом: відкритість за замовчуванням, оперативність та чіткість, доступність і використання та порівнюваність. Про це пише Опендатабот.

Лише 42% наразі складає Індекс якості відкритих даних в Україні — показник, що відбиває принципи відкритих даних, гарантовані законом: відкритість за замовчуванням, оперативність та чіткість, доступність і використання та порівнюваність.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто публікує дані

Дані державних реєстрів, що за законом мають бути публічними, все ще залишаються напіввідкритими. Найбільш сумлінно дані публікують Верховна Рада, Державна судова адміністрація, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ. Антирейтинг очолили Податкова, Мінекономіки та МОЗ.

Менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам.

Індекс якості відкритих

Наразі Індекс якості відкритих даних складає 42,37%. До порівняння, у другій половині 2023 року показник Індексу складав 37,11%.

Вторгнення рф за один день відкинуло Україну на 6 років у питаннях прозорості та доступності публічної інформації. У перші дні держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога.

Після певної перерви деякі держоргани — розпорядники даних — почали публікувати набори, як й до великої війни. Попри це, Індекс відкритих даних в Україні досі не сягнув показників до початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що на початок 2022 року показник Індексу складав 57,6%.

На покращення якості даних та зростання показнику Індексу вплинула публікація таких державних даних:

  • Верховна рада України — інформація про народних депутатів, їх активність та майновий стан;
  • ДСА — Єдиний державний реєстр судових рішень;
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України — Реєстр будівельної діяльності;
  • Фонд державного майна — Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств
  • Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей — Реєстр грального бізнесу.

Водночас деякі набори даних перестали оновлюватись та взагалі були закриті:

  • ДСА: реквізити для сплати судового збору
  • Пенсійний фонд України: дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду
  • Укрпатент: Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Лідерами за якістю даних незмінно залишаються Верховна рада України, ДСА, Мінʼюст та МВС.

Натомість найбільш закритими, попри вимоги 835 Постанови Кабміну, залишаються:

  • Державна податкова служба
  • Міністерство охорони здоровʼя
  • Міністерство економіки.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають TAN72, Консультант порталу «Мінфін», Александр Старобинский и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами