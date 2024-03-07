Податкова, Мінекономіки та МОЗ очолили антирейтинг якості відкритих даних — Опендатабот

Лише 42% наразі складає Індекс якості відкритих даних в Україні — показник, що відбиває принципи відкритих даних, гарантовані законом: відкритість за замовчуванням, оперативність та чіткість, доступність і використання та порівнюваність. Про це пише Опендатабот.

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Хто публікує дані

Дані державних реєстрів, що за законом мають бути публічними, все ще залишаються напіввідкритими. Найбільш сумлінно дані публікують Верховна Рада, Державна судова адміністрація, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ. Антирейтинг очолили Податкова, Мінекономіки та МОЗ.

Менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам.

Індекс якості відкритих

Наразі Індекс якості відкритих даних складає 42,37%. До порівняння, у другій половині 2023 року показник Індексу складав 37,11%.

Вторгнення рф за один день відкинуло Україну на 6 років у питаннях прозорості та доступності публічної інформації. У перші дні держава закрила реєстри, аби захистити інформацію від ворога.

Після певної перерви деякі держоргани — розпорядники даних — почали публікувати набори, як й до великої війни. Попри це, Індекс відкритих даних в Україні досі не сягнув показників до початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що на початок 2022 року показник Індексу складав 57,6%.

На покращення якості даних та зростання показнику Індексу вплинула публікація таких державних даних:

Верховна рада України — інформація про народних депутатів, їх активність та майновий стан;

ДСА — Єдиний державний реєстр судових рішень;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України — Реєстр будівельної діяльності;

Фонд державного майна — Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей — Реєстр грального бізнесу.

Водночас деякі набори даних перестали оновлюватись та взагалі були закриті:

ДСА: реквізити для сплати судового збору

Пенсійний фонд України: дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду

Укрпатент: Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Лідерами за якістю даних незмінно залишаються Верховна рада України, ДСА, Мінʼюст та МВС.

Натомість найбільш закритими, попри вимоги 835 Постанови Кабміну, залишаються: