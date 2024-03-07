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7 березня 2024, 8:44

Світове автовиробництво торік зросло на 10%

Глобальне виробництво автотранспорту у 2023 році становило 93,547 млн од., що на 10% більше ніж роком раніше та на 2% більше відносно доковідного 2019 року. Про це повідомляє Укравтопром.

Глобальне виробництво автотранспорту у 2023 році становило 93,547 млн од., що на 10% більше ніж роком раніше та на 2% більше відносно доковідного 2019 року.
Фото:depositphotos

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Яких авто виробляють більше

Найбільша частка у світовому автовиробництві належить легковим авто, яких у 2023 році було виготовлено 68,020 млн од. (+11% до 2022 р.).

Легких комерційних автомобілів минулого року у світі виготовлено 21,441 млн од. (+9%).

Торік у світі також було виготовлено 3,774 млн од. (+14%) великих вантажних авто та 310 тис. од. (+22%) автобусів.

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Хто найбільший автовиробник

Зауважується, що найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за 2023 рік було виготовлено понад 30,1 млн од. автотранспорту, що на 12% більше, ніж за 2022 рік.

Друге місце посідає США, з результатом — 10,6 млн од. (+6%).

Третій результат продемонструвала Японія — майже 9 млн од. (+15%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 5,8 млн од. (+7%) та Південна Корея — 4,2 млн од. (+13%).

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 61 тис. нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж у 2022-му, а також придбали 11,3 тис. нових вантажних та спеціальних автомобілів, що на 65% більше, ніж у 2022 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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