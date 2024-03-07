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7 березня 2024, 8:28

Ціна на золото побила історичний рекорд

Ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в $2154 за унцію. Попередній рекорд було зафіксовано у грудні минулого року — $2152 за унцію. Золото дорожчає п'ять торгових сесій поспіль, і за цей період зросло у ціні більш ніж на 5%, уточнює агентство Bloomberg.

Ціна унції золота на Нью-Йоркській товарній біржі досягла історичного максимуму в $2154 за унцію.
Фото:depositphotos

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Зростання попиту

Попит на золото зростає через сукупність факторів, основний з яких — можливе зниження облікових ставок у США, що підвищує привабливість недохідних дорогоцінних металів.

Напередодні голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підтвердив, що Центробанк США, ймовірно, знизить процентні ставки цього року.

Також інвестори чекають неминучої корекції на фондових ринках і активно скуповують альтернативні класи активів, такі як біткоїни та золото. Основні покупці альтернативних активів зараз — великі інвестиційні фонди.

Роль золота як активу-притулку також посилюється геополітичною напруженістю на Близькому Сході, перебоями у глобальному судноплавстві, постійними економічними проблемами Китаю та президентськими виборами США наприкінці року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Criptor82
Criptor82
7 березня 2024, 10:06
#
Золото ++
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