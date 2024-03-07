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7 березня 2024, 9:01

У sportbank прокоментували звинувачення у держзраді та ухиленні від сплати податків

Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР. Фінустанову звинувачують у державній зраді, міскодингу та ухиленні від сплати податків. Втім, у самому банку заперечують причетність до тверджень, що фігурують у розслідуванні та вважають це тиском на бізнес. Про це пише Forbes.

Цифровий банк sportbank фактично «рухається» до закриття через справу, яку проти них відкрило ДБР.

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Що відомо про sportbank

Необанк sportbank належить колишньому топменеджеру Parimatch Никиті Ізмайлову та партнерам. Бренду вже понад шість років. Користувацька база мобільного застосунку налічує понад 600 тисяч.

Проєкт і до звинувачень ДБР мав суттєві бізнесові проблеми, фактично втративши ключового партнера — Таскомбанк Сергія Тігіпка. Зараз партнерство майже завершилось — з осені 2023-го sportbank шукав нову базову фінустанову. Партнера знайшли, але підписання угоди про співпрацю зірвалося через ситуацію з обшуками та арештами, що поставило хрест на можливому партнерстві, йдеться в письмовому коментарі пресслужби sportbank.

Звинувачення

Справу про держзраду, яка стала приводом для обшуків у необанку, ДБР веде з серпня 2023-го. CEO sportbank Стрижко заперечує причетність проєкту до звинувачень.

  • У січні до офісу проєкту прийшли детективи Держбюро розслідувань (ДБР) у пошуках доказів співпраці sportbank із російським бізнесом та компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, що ухилялися від сплати податків.
  • У лютому в офісі проєкту та помешканнях його співробітників пройшли обшуки, рахунки компаній (ОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк») арештовані, розповів CEO проєкту Михайло Стрижко.

За словами представників sportbank, їм не було повідомлено про підстави для надання дозволу на проведення обшуків, а ухвала на проведення обшуку є єдиним документом стосовно провадження, що є в розпорядженні sportbank.

Менеджмент Sportbank не підозрюється в держзраді або інших протиправних діях. Чотири особи, які зазначені в ухвалі не є менеджерами та/або співробітниками Sportbank, зазначили в банку.

Також там додали, що співробітники компаній не отримували підозр, та не фігурували у відомих їм ухвалах, як підозрювані особи.

Sportbank заявляє, що не співпрацює з гральним бізнесом.

Чи працює наразі застосунок

У фінустанові підкреслили, що дії ДБР не впливають на користувачів мобільного застосунку sportbank — він працює в штатному режимі, користувачі повноцінно розпоряджаються своїми коштами, розміщеними на рахунках в банку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Bookseller
Bookseller
7 березня 2024, 9:32
#
Эти клоуны закрыли мне год назад счёт, так как я не имел там денег слишком долго:)
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0
Riojas
Riojas
7 березня 2024, 9:34
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В интересные, конечно, времена живём… Ну помогали с платежами на нелегальные игровухи, да, гордиться тут нечем. Но державна зрада, от 15 лет с конфискацией (в военное время) к чему, в чем состав преступления?
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
7 березня 2024, 10:05
#
Если гордиться нечем, то все равно есть нарушения действующего законодательства.
Кстати, юрлицам сроки не дают,
их штрафуют, конфискуют имущество
и ликвидируют.
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