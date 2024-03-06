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6 березня 2024, 14:15

Visa та Western Union підписали семирічну угоду

Visa уклала угоду з Western Union, яка включає випуск карток та надання додаткових послуг, таких як продукти з управління ризиками. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Visa уклала угоду з Western Union, яка включає випуск карток та надання додаткових послуг, таких як продукти з управління ризиками.

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Як зазначається у релізі Visa, завдяки цій новій угоді клієнти Western Union отримають можливість переказувати кошти на кваліфіковані картки Visa та банківські рахунки своїх знайомих і членів сім'ї. Клієнти Western Union з 40 країн світу зможуть використовувати сервіс Visa Direct для надсилання грошей по всьому світу.

Угода ґрунтується на інтеграції Western Union з Visa Direct у 2022 та 2019 роках, яка дозволила американським та європейським клієнтам надсилати та/або отримувати кошти напряму тримачам карток Visa за кордоном.

Крім того, компанії планують випускати дебетові картки Western Union і Visa в Північній Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці та Європі.

Обидві компанії також співпрацюють над програмою виплат для гуманітарних організацій та урядів з метою підтримки доставлення коштів під час стихійних лих. Програми призначені для підтримки надзвичайних і гуманітарних виплат, транскордонних пенсійних виплат, а також внутрішніх виплат і виплат допомоги.

Читайте також: Visa призначила нового регіонального менеджера в Україні

Джерело: Мінфін
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