Visa призначила нового регіонального менеджера в Україні

Visa призначила Крістіну Дорош старшою віцепрезиденткою, регіональною менеджеркою Visa в 17 країнах, зокрема й в Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Дорош керуватиме операційною діяльністю Visa в Південно-Східній Європі, Центральній Азії, країнах Кавказу, Україні та Молдові.

Вона змінила на посаді Віру Платонову, яка переходить на нову позицію в рамках глобального напряму Visa Money Movement у Північній Америці, йдеться у повідомленні.

Дорош має понад 20 років досвіду роботи у фінансових установах. До Visa вона приєдналася 2016 року, очоливши регіональний підрозділ ключових продуктів, що відповідає за ключові карткові продукти Visa (дебетові, кредитні та преміальні), розробку платформ лояльності, цифрові рішення та push-платежі.

У 2019−2021 роках вона обіймала посаду регіональної менеджерки Visa на Кавказі, а після цього очолила бізнес компанії у Центральній Азії.

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