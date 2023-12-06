Власник TikTok пропонує викупити акції у інвесторів за ціною нижче, що була торік

Компанія ByteDance, яка є власником соцмережі TikTok, пропонує викупити у інвесторів акції на $5 млрд за нижчою ціною, що була торік. Про це пише Reuters.

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ByteDance хоче викупити власні акції при оцінці компанії у $268 млрд. Китайське видання South China Morning Post зазначає, що оцінка компанії впала за рік на 10%.

Китайський технологічний гігант пропонує купити акції по $160 за штуку за тією ж ціною, яку він пропонував минулого місяця.

Також повідомляється, що ByteDance пропонує викупити акції у існуючих інвесторів, оскільки її початковий план публічного розміщення акцій залишається під питанням.

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