Компанія ByteDance, яка є власником соцмережі TikTok, пропонує викупити у інвесторів акції на $5 млрд за нижчою ціною, що була торік. Про це пише Reuters.
6 грудня 2023, 16:15
Власник TikTok пропонує викупити акції у інвесторів за ціною нижче, що була торік
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ByteDance хоче викупити власні акції при оцінці компанії у $268 млрд. Китайське видання South China Morning Post зазначає, що оцінка компанії впала за рік на 10%.
Китайський технологічний гігант пропонує купити акції по $160 за штуку за тією ж ціною, яку він пропонував минулого місяця.
Також повідомляється, що ByteDance пропонує викупити акції у існуючих інвесторів, оскільки її початковий план публічного розміщення акцій залишається під питанням.
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Джерело: Мінфін
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