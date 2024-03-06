Qualcomm підвищила дивіденди 21 рік поспіль. Цього разу на 6,30%

Телекомунікаційна компанія Qualcomm, яка представлена на фондовому ринку США, підвищила дивіденди з $0,80 до $0,85 на звичайну акцію. Про це повідомляє Yahoo Finance із посиланням на звіт компанії.

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Це збільшення буде застосовано для квартальних дивідендів, що виплачуються після 21 березня 2024 року, і підвищить річну виплату дивідендів до $3,40 на акцію звичайної акції.

Кріштіану Амон, президент і генеральний директор Qualcomm Incorporated, сказав: «Ми раді оголосити про збільшення наших квартальних дивідендів. Ми залишаємося відданими поверненню капіталу акціонерам, що містить також базову лінію викупу акцій».

Qualcomm 21 рік поспіль проводить підвищення виплат акціонерам.

Папери компанії, що торгуються на NASDAQ, з початку року зросли на 15%, а за рік зростання становило майже 32%.

Джерело: Google

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