Від початку війни СБУ відбила понад 9 тисяч кібератак

СБУ відбила понад 9 тис російських кібератак протягом 2022−2023 років. Про це в інтервʼю Forbes повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

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«Росія масштабує кількість і якість атак — з 1400 у 2021-му до 4500 у 2022-му і 2023-му, — сказав Вітюк. — І це я кажу лише про потужні кібератаки, які фіксує і відбиває саме СБУ».

СБУ має документи, які свідчать, що національна система масштабування кіберагресії в рф працює мінімум з 2016-го. Офіцери чинного резерву ГРУ та ФСБ навчають студентів кібернаступальних дисциплін у військових та технічних вишах, розповів Вітюк.

Після навчання офіцери російських спецслужб підбирають найбільш талановитих студентів, які йдуть працювати в ГРУ і ФСБ або ж працюють на підряді під контролем. «У жодній іншій країні світу немає такого, щоб людей системно вчили бути хакерами. росія почала з вишів, із часом дійде й до шкіл», — повідомив Вітюк.

Інвестиції Росії в кібератаки вимірюються мільярдами рублів. «І ця сума продовжує зростати. Вони намагаються поєднувати кінетичні, психологічні та кібероперації», — сказав Вітюк.

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