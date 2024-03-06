В Україні створять єдиний державний реєстр будівель і споруд

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Що відомо

«Уряд України ухвалив постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС)», — ідеться в повідомленні.

За інформацією Мінцифри, поява Єдиного державного реєстру адрес допоможе систематизувати адресну інформацію та створити єдине точне джерело адресних даних, де кожен населений пункт, вулиця чи будинок матиме унікальний ідентифікатор.

Упровадження реєстрів стане дієвим інструментом для боротьби з корупцією, а також для розв’язання проблем з реєстрацією власності, уникнення помилок у нарахуванні субсидій, спрощення надання соціальних послуг.