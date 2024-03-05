Мінфін залучив понад 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 5 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,59 млрд грн в еквіваленті, що на 3,41 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 11 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

4,32 млрд грн під 16,80% з погашенням 12 березня 2025 року;

522,49 млн грн під 17,60% з погашенням 28 січня 2026 року;

345,58 млн грн під 18,50% з погашенням 7 липня 2027 року.

В іноземній валюті:

$62,72 млн під 4,62% з погашенням 24 квітня 2025 року.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.