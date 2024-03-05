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5 березня 2024, 19:45

Світові центробанки у січні закупили 39 тонн золота

Світові центробанки у січні, за попередніми оцінками World Gold Council, закупили до золотовалютних резервів 39 тонн золота.

Світові центробанки у січні, за попередніми оцінками World Gold Council, закупили до золотовалютних резервів 39 тонн золота.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЦе більш ніж удвічі перевищує уточнені обсяги грудня (16,9 тонни) та робить січень восьмим поспіль місяцем приросту, зазначає у своєму огляді аналітик WGC Кришан Гопол.
Фото:depositphotos

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Це більш ніж удвічі перевищує уточнені обсяги грудня (16,9 тонни) та робить січень восьмим поспіль місяцем приросту, зазначає у своєму огляді аналітик WGC Кришан Гопол.

Хто купив найбільше золота

Найбільшими покупцями у січні знову стали Туреччина (11,8 тонни) та Китай (10 тонн). Також закуповували золото в резерви Індія (8,7 тонн), Казахстан (6,2 тонн), Йорданія (3,1 тонн), Чехія (1,7 тонн) та інші.

Про суттєві продажі повідомив лише Банк росії — 3,1 тонни, за даними WGC.

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Це повторює тенденцію, що склалася з 2021 року, зазначає Гопол: зниження запасів приблизно на 3 тонни з подальшим поповненням.

«Ми вважаємо, що ця активність пов'язана з програмою карбування монет у країні», — пояснив аналітик.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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