Світові центробанки у січні, за попередніми оцінками World Gold Council, закупили до золотовалютних резервів 39 тонн золота.
Світові центробанки у січні закупили 39 тонн золота
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Це більш ніж удвічі перевищує уточнені обсяги грудня (16,9 тонни) та робить січень восьмим поспіль місяцем приросту, зазначає у своєму огляді аналітик WGC Кришан Гопол.
Хто купив найбільше золота
Найбільшими покупцями у січні знову стали Туреччина (11,8 тонни) та Китай (10 тонн). Також закуповували золото в резерви Індія (8,7 тонн), Казахстан (6,2 тонн), Йорданія (3,1 тонн), Чехія (1,7 тонн) та інші.
Про суттєві продажі повідомив лише Банк росії — 3,1 тонни, за даними WGC.
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Це повторює тенденцію, що склалася з 2021 року, зазначає Гопол: зниження запасів приблизно на 3 тонни з подальшим поповненням.
«Ми вважаємо, що ця активність пов'язана з програмою карбування монет у країні», — пояснив аналітик.
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